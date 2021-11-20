



Оля Полякова у новому випуску шоу "Взрослые Девочки" розповіла про фінансову кризу, яка зачепила і її сім’ю.



Зірка зізналась, що її чоловік Вадим був дуже багатою людиною. Він - фінансист, тому добре заробляв. Однак Оля витрачала гроші на розвиток своєї кар’єри. Тому, коли у них сталась фінансова криза, чоловік продовжував давати коханій гроші на зйомки кліпів та запис пісень.



"Сталася фінансова криза 2008-2009 років. І бізнес чоловіка прикрився. Замість того, аби побудувати новий, він знімав мені кліпи, записував дуети. Я колись потім його запитувала, коли минув час, і коли ми зрозуміли, що ми не можемо так широко жити, чому він не мені сказав", - розповіла Оля.



Сім’я продовжувала жити на гроші, які вдались відкласти і Оля не припинила вкладатись у свою творчість.



"А я ж продовжувала далі знімати кліпи та записувати пісні. Ми лише на мене витрачали. Талановита жінка може зробити з мільярдера – мільйонера. А я ж пішла далі. Я зробила з мільйонера просто хорошу людину. Коли це трапилося, це було складно", - зізналась Оля.



Згодом Полякова почала добре заробляти і зізналась, що дорікала коханому, що заробляє більше за нього.



"Він мені відповів: "Коли ти у мене просила, я ніколи себе так не поводив". Я йому відповідаю, що він так тяжко фізично свої гроші не заробляв", - розказала Полякова.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура коли він гроші зізналась оля Теги: культура