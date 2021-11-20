



Український гурт "Бумбокс" презентував нову пісню та кліп "Імперії впадуть". Раніше колектив анонсував таку прем’єру, тому фанати з нетерпінням чекали новинок.



Автором слів композиції "Імперії впадуть" став лідер колективу Андрій Хливнюк. Режисером кліпу обрали Стас Гуренко, а оператором - Олександра Бойка.



Нова композиція завершила трилогію, дві композиції з якої вже раніше презентували - "ДШ" та "Ангела". Вони є об’єднані однією історією.



"Кліп "Імперії впадуть" – це певною мірою завершення трилогії, до якої входять кліпи "ДШ" та "Ангела". Між собою ці відео об'єднані метафоричністю та візуальним стилем: у "ДШ" головний герой стоїть перед вибором, який змінить все у його житті, в "Ангела" – отримує удари, що лишають на тілі шрами, опіки та татуювання, а в "Імперії впадуть" сам стає тим, хто ці удари завдає", - розповів режисер.



Головною героїнею кліпу стала українська модель Наталя Гоцій. Раніше вона розповідала, що у них з Хливнюком були романтичні стосунки. Сам Андрій зізнався, шо йому було дуже комфортно з нею працювати.



"Наталя заради нас скасувала одну зйомку і перенесла ще кілька, одразу після зйомок кліпу поїхала в аеропорт, де на неї чекала робота в Лондоні. Вона закохала знімальну групу своїм тактом і професіоналізмом. Коли Наталя була в кадрі, на майданчику стояла тиша, хіба що я міг щось говорити з нашим оператором Олександром Бойком, та й то режисер на нас покрикував. Наталя настільки органічно вписалася в історію, що їй одразу всі повірили. Спробуйте прожити важкі стосунки у кадрі під яскравим світлом в оточенні тридцяти людей. А тепер повторіть це дев'ять раз. Це треба вміти", – зізнався Хливнюк.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура впадуть імперії кліпу раніше наталя Теги: культура