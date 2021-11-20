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"Холостячка-2" 10 випуск: хто покинув шоу перед знайомством з сім’єю Огневич
20.11.2021 11:55
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10 випуск шоу "Холостячка-2" подарував глядачам та Златі Огневич знайомство з сім’ями учасників. Тому вони побували у різних куточках України та пережили різні емоції під час спілкування з ріднею учасників.

Церемонія троянд була дуже напруженою, адже зірка по-різному спілкувалась з сім’ями чоловіків. Однак сама Злата зізналась, що робитиме вибір опираючись не на спілкування з рідними своїх можливих обранців, а на відносини з самими учасниками.

Покинув проект за крок до знайомства з сім’єю Холостячки Андрій Хвєткєвіч. Злата вирішила відпустити учасника додому, бо не може відповісти взаємністю на його почуття.

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Допис, поширений Хол💍стяк & Холостячка (@holostyakstb)



Андрій Задворний, Дмитро Шевченко та Максим Тарапата залишились у шоу та познайомляться з сім'єю Злати.

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Допис, поширений Хол💍стяк & Холостячка (@holostyakstb)


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