



Українська співачка Анастасія Приходько вже давно не радувала своїх прихильників новими піснями, на які вони дуже довго чекають.



Проте зірка вирішила виправити цю ситуацію та вперше за три роки презентувала нову пісню. Трек отримав назву "Подруга". Приходько присвятила його жіночій дружбі та жінкам, які переживали складні періоди у своєму житті.



"У кожної дівчини має бути подруга, з якою вона може випити вина, поговорити по душам та яка підтримає у складний момент життя. Хочеться нагадати всім жінкам, що потрібно себе цінувати, не витрачати сили та енергію на чоловіків, які вас не варті або нехтують вашими почуттями. Важливо цінувати себе і не забувати про своїх друзів, які часто відходять на другий план, коли ви захоплені стосунками", - коментує Анастасія.



Автором текст та музики став Дмитро Сисоєв, а сауд-продюсером - Андрій Ігнатченко.



На обкладинці lyric video Анастасія постала разом з Оленою Філоновою. Також зірка анонсувала прем’єру кліпу, де головні ролі зіграють шоумен Дядя Жора, травесті-діва Монро, блогер Олег Машуковський та Олена Філонова.





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