|Чоловік MamaRika розповів про інтимне життя з зіркою після народження сина
|20.11.2021 13:45
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Молоді батьки гуморист Сергій Середа та співачка MamaRika активно розповідають про своє батьківство у соціальних мережах та відповідають на запитання прихильників.
Раніше артистка зізнавалась, що лікарі заборонили їй інтимне життя, тому 10 місяців пара ним не займалась.
У своїй новій публікації чоловік артистки Сергій Середа відповів на запитання, чи змінилась ситуація після народження сина. Він зізнався, що інтим у стосунках є, але не завжди на нього вистачає часу.
"Нещодавно я писав пост про те, що після народження Давіда, MamaRika стала більш жіночною і сексуальною, після чого відразу отримав купу повідомлень з питанням: "Чи є секс після пологів?" Хочу одразу дати однозначну відповідь – секс є, часу не завжди вистачає!", - розповів Сергій.
Також чоловік впевнений, що не варто забувати про відносини у парі після появи дітей, адже малюкам потрібні щасливі батьки.
"Дитині потрібна міцна сім'я та щасливі батьки, а якщо ви не приділятимете часу собі й знаходитиме його на те, щоб провести час один з одним, то боюся довго щасливою, і міцною така сім'я залишатись не буде!" – зізнався чоловік.
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