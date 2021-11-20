



Молоді батьки гуморист Сергій Середа та співачка MamaRika активно розповідають про своє батьківство у соціальних мережах та відповідають на запитання прихильників.



Раніше артистка зізнавалась, що лікарі заборонили їй інтимне життя, тому 10 місяців пара ним не займалась.



У своїй новій публікації чоловік артистки Сергій Середа відповів на запитання, чи змінилась ситуація після народження сина. Він зізнався, що інтим у стосунках є, але не завжди на нього вистачає часу.



"Нещодавно я писав пост про те, що після народження Давіда, MamaRika стала більш жіночною і сексуальною, після чого відразу отримав купу повідомлень з питанням: "Чи є секс після пологів?" Хочу одразу дати однозначну відповідь – секс є, часу не завжди вистачає!", - розповів Сергій.



Також чоловік впевнений, що не варто забувати про відносини у парі після появи дітей, адже малюкам потрібні щасливі батьки.



"Дитині потрібна міцна сім'я та щасливі батьки, а якщо ви не приділятимете часу собі й знаходитиме його на те, щоб провести час один з одним, то боюся довго щасливою, і міцною така сім'я залишатись не буде!" – зізнався чоловік.



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