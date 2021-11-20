



Українська співачка Настя Каменських презентувала спільну композицію з зіркою ТікТоку та учасником шоу "Співають всі" Василем Демчуком. Пісня отримала назву "Sorry".



Настя розповіла, що їй дуже сподобався голос Василя, тому вона захотіла долучитись до створення пісні, уривком якої вже став хітом у мережі.



"Мене миттєво зачепив голос Васі, дуже чуттєвий і проникливий. І хоча на той момент я не знала, чия це пісня, мені дуже захотілося не просто заспівати її, а додати до неї жіночу частину історії. Дізнавшись, хто її виконує, ми з Васею списалися і вже за кілька днів зустрілися на студії", - зізналась співачка.



Демчук у свою чергу зізнався, що захоплюється творчістю Каменських та розповів, що дуже щасливий, бо їм вдалось разом попрацювати.



“Вона – справжній професіонал, з унікальним голосом і приголомшливою харизмою. Круто, що нам вдалося попрацювати разом. З першої ж спільної демки я зрозумів, що Настя не просто прожила цю пісню, а й додала до неї свого жіночого погляду, вклала свою душу", – поділився Василь.



Також зірки презентували mood video, де самі і знялись. У кадрі Василь та Настя катались осіннім лісом у багажнику машини та співали спільну композицію.





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