|KYIVSTONER вперше став батьком
|20.11.2021 16:45
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Відомий репер та колишній учасник гурту "Гриби" KYIVSTONER вперше став батьком. Про це виртуоз розповів у своїх соціальних мережах.
Співак зізнався, що його кохана Аліна народила хлопчика. Альберт показав чорно-біле фото, де показав маленьку ручку малюка, яка тримає його палець.
"Аліно, ти найсильніша і найнеймовірніша жінка у світі. Дякую тобі за те, що ти поруч. Дякую тобі за те, що подарувала сенс життя!" - написав репер.
Обраниця артиста опублікувала таке ж фото, де розповіла, як сильно любить своїх хлопців.
"Я кохаю вас понад усе. Ви мої найкращі чоловіки. Дякую за цілковите щастя!" - підписала фото Аліна.
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