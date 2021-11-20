Погода, Новости, загрузка...
KYIVSTONER вперше став батьком
20.11.2021 16:45
4700_original-photo.jpg (17.43 Kb)

Відомий репер та колишній учасник гурту "Гриби" KYIVSTONER вперше став батьком. Про це виртуоз розповів у своїх соціальних мережах.

Співак зізнався, що його кохана Аліна народила хлопчика. Альберт показав чорно-біле фото, де показав маленьку ручку малюка, яка тримає його палець.

"Аліно, ти найсильніша і найнеймовірніша жінка у світі. Дякую тобі за те, що ти поруч. Дякую тобі за те, що подарувала сенс життя!" - написав репер.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений #lowkeyfamous. (@kyivstoner)



Обраниця артиста опублікувала таке ж фото, де розповіла, як сильно любить своїх хлопців.

"Я кохаю вас понад усе. Ви мої найкращі чоловіки. Дякую за цілковите щастя!" - підписала фото Аліна.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Alina (@alishaaa_aa)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий