



У серпні Катерина Осадча стала мамою втретє. Зірка не спішить показувати обличчя наймолодшого сина Данила, однак на деяких світлинах обличчя малюка все ж помітно.



Телеведуча опублікувала нові фото з хлопчиком. У кадрі вона постала у квітчастій блузі з комірцем та у білих штанах. Волосся вона залишила розпущеним та вклала його у легкі кучері. Обличчя зірки прикрасив ніжний макіяж.



На руках Осадча тримала маленького Данила. У кадрі було помітно частину його обличчя, тому фанати кинулись писати багато компліментів красунчику.



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