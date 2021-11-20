|Катерина Осадча вперше опублікувала фото, де показала обличчя наймолодшого сина
|20.11.2021 19:55
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У серпні Катерина Осадча стала мамою втретє. Зірка не спішить показувати обличчя наймолодшого сина Данила, однак на деяких світлинах обличчя малюка все ж помітно.
Телеведуча опублікувала нові фото з хлопчиком. У кадрі вона постала у квітчастій блузі з комірцем та у білих штанах. Волосся вона залишила розпущеним та вклала його у легкі кучері. Обличчя зірки прикрасив ніжний макіяж.
На руках Осадча тримала маленького Данила. У кадрі було помітно частину його обличчя, тому фанати кинулись писати багато компліментів красунчику.
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