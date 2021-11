20 листопада на телеканалі "Україна" відбулась прем’єра 5 випуску шоу "Маска-2". На сцені виступили 5 учасників з групи А.



Робот



Першим на сцену вийшов Робот. Учасник зізнався, що не любить скандалів. Також він дав нові підказки: показав троянду, портрет Ігоря Ласточкіна та оголені тіла. Окрім цього Дзідзьо дізнався, що Роботимає дітей та часто виступає з жінками та чоловіками.



На сцені учасник виконав пісню "Попытка номер 5" гурту "ВіаГра".



Порося



Порося раніше розповідало, що є ангелом-охоронцем одного з зіркових детективів. Цього разу воно дало підказки, що це Настя Каменських.



На сцені персонаж заспівав пісню "Эй, секундочку" Олі Полякової.



Кажан



Кажан зізнавався, що є з невеликого містечка, а його життя дуже насичене і яскраве.



На сцені він виконав композицію "Песня гениального сыщика".



Жирафа



Жирафа розповіла, що її сформувало усе, що з’явилось у 1970-х роках. Також вона зізналась, що пісню Джамали обрала не просто так, тому детективі отримали ще одну підказку.



На на сцені вона заспівала пісню "1944" Джамали.



Котик



У новій підказці Котик розповів, що має відомих батьків і колекціонує речі в чохлі від гітари. Також він любить свободу і ніколи не співав у гурті. Тому підозри детективів, що у костюмі є Потап розвіялись.



На сцені Котик заспівав пісню Дзіздзя "Вихідний".



