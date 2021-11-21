



У 5 випуску на сцену другого сезону грандіозного шоу "Маска" вийшли 5 учасників з групи А. Вони вражали своїми новими виступами та заплутували детективів підказками.



Перше голосування 5 випуску відбулось між Роботом та Поросям. І у зону викриття потрапило Порося.



У другому етапі глядачі та детективи обирали між Кажаном, Жирафою та Котиком. І у номінацію потрапив Кажан.



У фінальному голосуванні глядачі обрали, що маску зніме Кажан.



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Виявилось, що у його костюмі ховався актор Остап Ступка. Зіркові детективи розгадали цього персонажа.



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