|"Маска-2" 5 випуск: хто ховався під маскою Кажана та покинув шоу
|21.11.2021 15:35
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У 5 випуску на сцену другого сезону грандіозного шоу "Маска" вийшли 5 учасників з групи А. Вони вражали своїми новими виступами та заплутували детективів підказками.
Перше голосування 5 випуску відбулось між Роботом та Поросям. І у зону викриття потрапило Порося.
У другому етапі глядачі та детективи обирали між Кажаном, Жирафою та Котиком. І у номінацію потрапив Кажан.
У фінальному голосуванні глядачі обрали, що маску зніме Кажан.
Виявилось, що у його костюмі ховався актор Остап Ступка. Зіркові детективи розгадали цього персонажа.
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