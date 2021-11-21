



У суботу, 20 листопада на телеканалі СТБ глядачі побачили 14 випуск шоу "МастерШеф1-11". Учасники продовжують боротьбу за титул переможця.



У новому епізоді кулінари проявляли не тільки свої таланти, а й вміння будувати стратегію. Вони поділились на пари і мали приготувати 2 страви. Проте у них був мінімальний набір продуктів та девайсів. А отримати поповнення у їхньому арсеналі можна було побудувавши містечка. Для цього їм треба було за 5тхвилин готувати амісбуш - якщо Ектор приймав страву, то кулінари отримувати продукти або девайси.



Чорні фартухи отримали Богдан, Максим, Владислав та Олександр.



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У другому конкурсі була командна битва. Капітанами червоних став Богдан, зелених - Євген, а синіх - Серафим. Вони отримували дві концепції приготування страви і отримувати продуктові набори.



Перша концепція - космічне судно, де учасники мали подати страви у тюбиках для космонавтів. Друга - прогресивне майбутнє, де немає місця м’ясу, лактозі та глютену, тому всі страви були вегетаріанськими. Третя - тропічний острів з фруктами, ягодами. Четверта - бабусина кухня, де страви домашні та знайомі з дитинства. П’ята - ресторан у лікарні, де лікарняну їжу треба перетворити у ресторанні страви. Шоста - полярна станція, де доступні лише банки з консервованими продуктами.



Команди мали зробити заготовки трьох страв у кожній зоні, які куштували журі і за вдалі страви давали шефи.



Зелені отримали 385 шефів, червоні - 531, сині - 725 шефів. Програли зелені і чорних фартух одягли Михайло та Євген.



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У битві чорних змагались Влад, Євген, Михайло та Олександр. Вони мали приготувати страву з вони ох компонентів - м’ясо,гарнір та два соуси. Учасник отримував завдання приготувати свою частину процесу, тому посідав роль очільника одного з цехів. Найгірше впорався Михайло і покинув шоу.



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