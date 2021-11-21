|"МастерШеф-11": хто покинув шоу у 14 випуску
|21.11.2021 18:55
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14 випуск шоу "МастерШеф-11" подарував глядачам цікаві та напружені спостереження за діями учасників.
У битві чорних змагались четверо учасників - Влад, Євген, Михайло та Олександр. Вони мали приготувати страву з 4 компонентів: м’ясо, гарнір та два соуси. Проте усі цехи приготування страви були розподілені між ними. Учасники самі обирали, хто краще з яким впорається.
Михайло Дмитрієв найгірше впорався з завданням, тому покинув шоу.
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