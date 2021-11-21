Погода, Новости, загрузка...
"МастерШеф-11": хто покинув шоу у 14 випуску
21.11.2021 18:55
2159_4cc24ad171db2670a9e8efd5b07d5f8e-quality_70xresize_crop_1xallow_enlarge_0xw_750xh_463.jpg (37.79 Kb)

14 випуск шоу "МастерШеф-11" подарував глядачам цікаві та напружені спостереження за діями учасників.

У битві чорних змагались четверо учасників - Влад, Євген, Михайло та Олександр. Вони мали приготувати страву з 4 компонентів: м’ясо, гарнір та два соуси. Проте усі цехи приготування страви були розподілені між ними. Учасники самі обирали, хто краще з яким впорається.

Михайло Дмитрієв найгірше впорався з завданням, тому покинув шоу.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений МастерШеф СТБ (@masterchefstb)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий