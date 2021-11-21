



Неймовірна енергія артистки, любляча та активна публіка, бфльше п'яти тисяч глядачів з різних країн, які спостергали за концертом онлайн, дві з половиною години музики та життєвих історій – це все про концерт Теони Контрідзе, який пройшов у Києві!



У столиці успішно відбувся перший великий концерт грузинської джазової діви Теони Контрідзе! Його відвідали прихильник зірки в Україні. А серед глядачів було чимало відомих людей: телеведучі Соломія Вітвіцька, Надія Матвєєва, Слава Соломко, Олена Філонова, співачка Анна Трінчер, Міс Україна та захисниця прав жінок Вероніка Дідусенко, психологині Наталія Холоденко та Марина Романенко та інші.











Теоні Контрідзе розповідала історії з життя та ділилася своїми думками, чим зачепила глядачів та налаштувала близьке спілкування. Вже з перших пісень всі глядачі у залі співали в унісон з артисткою, а згодом танцювали під усі пісні.



"Любий мій Київ, кохана наша Україна! Дякую всім і кожному, від імені всього нашого колективу. Відчуваю абсолютну любов до вас. Не вистачить слів, щоб описати це почуття глибинного спокою та щастя. Це було більше ніж музика, більше ніж кабаре, більше ніж концерт. Дякую вам, дякую, мої дорогі! Ми пробралися до вас, це сталося… І наш роман більше не зупинити нікому та нічому", - сказала про київський концерт Теона Контрідзе.







Додало запалу і те, що посеред виступу Теона зняла взуття та почала виступати босоніж.



Такж на сцені зірка представила онука першого виконавця пісні "Чорнобривці", українського оперного та естрадного співака Костянтина Огнєвого – саксофоніста Костянтина Саф'янова, який працює у колективі співачки. Він зіграв цю легендарну пісню на саксофоні.



"Я для себе відзначила особливість київської публіки – фантастичну музичність! Дивовижна ритмічна реакція, здатність заспівати будь-яку музичну смеху, яку я співала для повторення. Цікаво, що повторити ідеально і навіть періодично у два голоси. Наша особиста зустріч-знайомство з публікою пройшла пристрасно, сентиментально, пізнавально, любовно та по-дружньому", - із захопленням поділилася Теона.



Артистку не хотіла відпускати публіка, тому їй довелось двічі виходити на біс! Контрідзе зізналася, що мріяла про таку зустріч з українською публікою і хоче, аби незабаром відбулося продовження її концертів і в інших містах України, і у Києві також знову!















Фото надані «Master Management 360»

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