



Відома українська психологиня Наталя Холоденко стала героїнею нового випуску програми "Зірковий шлях".



Зірка розповіла про сварку з близькими. Наталя заявила, що не спілкується зі своїми зірковими кумами - хрещеними батьками її доньки Вів‘єнт- Юрієм Ткачем та Катериною Кухар. Це сталось дуже раптово для Холоденко.



"Ми не спілкуємося. Мене не запрошують на день народження. Тобто я не можу сказати, що мене запросили і я не прийшла. І це сталося якось для мене раптово. На день народження Віви Юра не прийшов через гастролі, його армия передала подарунок, але вже почало щось відбуватися без мене" – зізналася Холоденко.



Наталя не стала розсекречувати причини такого вчинку. Проте зізналась, що її друзі об’єднались проти неї та завдають їй болю.



"У цю воронку потрапила така кількість людей, що я на якомусь етапі усвідомила, що мені це нагадує такий булінг у школі, коли знайшли беззахисну дівчинку і "давайте до першої крові будемо кидати в неї дротики". Це не випадково відбувалося. Це було свідоме цькування. Давайте так зробимо, і так, а як вона відреагує, якщо так?" – розповіла Наталія Холоденко.







Така поведінка шокувала Холоденко проте зараз вона відпустила цю ситуацію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура мене так для давайте вона Теги: культура