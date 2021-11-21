|Мама Дзідзя приїхала з Португалії привітати артиста з днем народження (ФОТО)
|21.11.2021 21:15
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Український співак Дзідзьо розповідав та навіть написав пісню про те, що його мама живе у Португалії, тому рідні бачаться не так часто, як їм хотілось би.
Проте у день народження артиста його мама влаштувала йому подарунок. Галина приїхала з Португалії у день 38-річчя співака, яке він святкував 20 листопада.
Дзідзьо опублікував спільне фото з найріднішою. У кадрі він постав з широкою посмішкою та жовтими квітами, а мама цілувала його у щоку.
Фанати активно вітають знаменитість з днем народження та бажають всього найкращого.
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