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Мама Дзідзя приїхала з Португалії привітати артиста з днем народження (ФОТО)
21.11.2021 21:15
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Український співак Дзідзьо розповідав та навіть написав пісню про те, що його мама живе у Португалії, тому рідні бачаться не так часто, як їм хотілось би.

Проте у день народження артиста його мама влаштувала йому подарунок. Галина приїхала з Португалії у день 38-річчя співака, яке він святкував 20 листопада.

Дзідзьо опублікував спільне фото з найріднішою. У кадрі він постав з широкою посмішкою та жовтими квітами, а мама цілувала його у щоку.

Фанати активно вітають знаменитість з днем народження та бажають всього найкращого.

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Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)


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