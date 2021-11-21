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Маша Єфросиніна навколішки привітала Ігоря Ласточкіна з днем народження
21.11.2021 22:35


У неділю, 21 листопада, відомий український гуморист Ігор Ласточкін святкує свій день народження. Цьогоріч йому виповнилось 35 років.

Цей день актор провів на шоу "Танці з зірками". Він танцював разом з Костянтином Войтенко та Роксоляною Маланчук.

Іменнику заспівали привітання "Happy birthday", судді та Юрій Горбунов сказали йому багато привітань та побажань.

Також не оминула такої події і ведуча зіркового балкону Маша Єфросиніна. Зірка впала навколішки перед Ігорем та закричала "з днем народження!".

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