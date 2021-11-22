|Ірина Федишин показала пошкоджену автівку після ДТП
|22.11.2021 09:15
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Відома українська співачка Ірина Федишин активна у своїх соціальних мережах та ділиться деталями свого життя з фанатами.
У сторіс в Інстаграм співачка розповіла, що пережила дивне ДТП. Її машину пошкодила вантажівка - вона в’їхала у припарковану автівку Федишин.
"Дуже неприємний сюрприз. Припаркувала машину, виходжу, а тут хтось в мене "в’їхав". Вантажівка рухалась заднім ходом та не бачила мою (ред.- машину). Водій говорить, що не бачив моє авто. Але як можна не бачити пів машини у дзеркалі!" - поділилася Ірина.
Ірина показала фото, де видно, що пошкоджену бампер та капот машини.
Федишин чекала поліцію більше години та згодом довелось обережно діставати її машину з-під вантажівки, аби не пошкодити ще більше.
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