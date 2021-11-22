



Відома українська дизайнерка Катя Сільченко нещодавно оголосила про розрив зі своїм чоловіком. У відносинах з бізнесменом Камо Багдасаряном зірка була 10 років. У 2014 році вони одружились та виховують 6-річну доньку Саті.



У програмі "Світське життя" модельєрка вперше розсекретила причину розлучення з коханим. Нею вона назвала коронавірус. Катя зізнається, що вони мешкали у різних країнах і просто не бачились.



"Стався ковід. Ми мешкали у різних країнах. На той момент, на жаль, Крим ампутували, і в нього через роботу не вийшло приїхати. А я, можливо, теж могла зірватися, взяти дитину під пахву, якось домовитися на кордоні і все ж таки поїхати туди. Але я цього теж не зробила. І ми одне до одного не приїхали. Є історії ковіда, коли люди були в одній квартирі і не витримали. У нас вийшло так, що ми просто були у різних країнах і не зустрілися", - розповіла Сільченко.



Сільченко розповіла, що залишилась у хороших відносинах з колишнім та вони часто спілкуються по телефону.



"Це історія світлого суму, тому що я завжди телефоную і кажу: "Ти ж знаєш, що я у тебе є? У тебе немає батьків. У тебе є я, старша донька від першого шлюбу і Саті. Кажу, що не помилилася, коли вийшла за тебе заміж". Коли стався надломчик , я не змогла його склеїти", - пояснила Катерина.



Розповіла зірка і про розподіл майна після розлучення. Катя зазначила, що вони не ділити бізнес, який вона започаткувала, коли пара була вже одруженою.



"Мій бізнес починався з моїх 4,5 відкладених тисяч доларів, які я вклала у тканини та швейне виробництво. І він з часом говорив: "Знаєш, я тебе так поважаю. Ти абсолютно селф-мейд жінка. Я кажу, що це напевно найбільш тихе та найбільш мирне розлучення", - сказала Катерина.





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