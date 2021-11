У неділю, 21 листопада відбувся півфінал шоу "Танці з зірками". У шоу залишились три пари - Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук, Артур Логай та Анна Кареліна. До учасників під час танців приєднались Санта Дімопулос, Ксенія Мішина та Ігор Ласточкін. Цього тижня пари танцюватимуть три танці.



Півфінал шоу учасники відкрили спільним виконанням віденського вальсу. До трьох пар -учасників долучились і професійні танцівники.







Танці з переможцями "Танців з зірками"



Санта Дімопулос, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар



Відкривали півфінал Ольга Харлан та Дмитро Дікусар разом з переможницею шоу "Танці з зірками" чорною пантерою Сантою Дімопулос. Тріо виконало віденський вальс під пісню The Weeknd "Call out my name" у виконані Laud. Їхній танець був у образі вампірського кохання. Дівчата постали у розкішних червоних сукнях, а Дмитро - у смарагдовому костюмі. Наприкінці танцю тріо закрутилось у полотна та піднялись вверх, тримаючись за руки.







Ігор Ласточкін, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук



До пари Костянтина Войтенка та Роксоляни Маланчук приєднався переможець шоу "Танці з зірками" у 2018 році Ігор Ласточкін. На паркеті тріо станцювало джаз. Вони постали як персонажі з фільму "Остін Паверс". Головну роль виконав Костянтин. Ігор Ласточкін перевтілився у Доктора Зло. Наприкінці танцю з грудей Роксоляни з’явились яскраві вогні, які стали розкішним фіналом танцю.



Максим Чмерковський зазначив, що у пари у дуетному прояві немає прогресу, тому йому важко судити їхні виступи. Однак Катерина Кухар зізналась, що Костянтин здійснив величезний ріст у його сольному вияві.







Ксенія Мішина, Артур Логай та Анна Кареліна



Переможниця шоу "Танці з зірками" 2019 року Ксенія Мішина цього тижня допомагає парі Артура Логая та Анни Кареліної. Вона вважає, що пара є найкрутішою і їхні підтримки це те, чим варто пишатись. Анна назвала Ксенію дуже сексуальною, тому вона додасть їхньому танцю вогню.



Тріо виконало ча-ча-ча. Вони перевтілились у героїв 18 століття, коли творив Моцарт. Дівчата у так званому Тіндері обирали собі обранців.



Максим Чмерковський зізнався, що у Артура напевно вперше не вдалась підтримка. Однак він назвав Логая та Анну Кареліну найкращою парою цього сезону. В той час сказав про Войтенка, що він найращий виконавець, а Ольга Харлан для Максима єдина з учасників, хто виріс.



Влад Яма назвав Артура Логая з підтримками та без них двома різними людьми та перший варіант йому більше подобається.







Виступ Даші Астаф'євої та Антона Нестерко



У новому випуску претенденткою на судьба у наступному сезоні шоу стала співачка Даша Астаф'єва. Вона танцювала у парі з партнером Джамали Антоном Нестерком. Пара виконала пасадобль. 80% глядачів у Інстаграм проголосували, що хочуть бачити Дашу учасницею шоу.







Танці від конкурентів



У півфіналі вперше для учасників танці обирали їхні суперники.



Посеред паркету стояли три столи, де були подані танці-завдання для учасників. У меню було ча-ча-ча, румба, самба, джайв та пасадобль.



Усі танці учасники готували та не бояться показувати кожен з них.



Першим своє завдання отримав Артур. Йому та Анні дістався джайв. Такий варіант для пари обрав Костянтин Войтенко. Пара додала танцю багато фірмових підтримок від Артура. Катерина Кухар навіть під час фінальної підтримки закрила очі, бо боялась за її результат. Проте Логай впорався з цим завданням.



Судді були у приємному шоці від джайву пари та вражені їхнім танцем, тому висловили багато компліментів парі.







Другими танець отримали Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Ольга підняла спеціальне клоше та побачила, що вони танцюватимуть румбу. Такий варіант для неї обрав Артур Логай. Учасник зробив це, адже на його думку танцям Ольги не вистачає іскри, а такий запальний танець допоможе їй розкритись.



Румбу пара станцювала під живе виконання LAUD його авторської пісні "Вигадав". Фінальним па від пари став шпагат Дмитра Дікусара.



Танець пара поставила зранку перед ефіром, та вони змогли виконати його розкішно.



Макс Чмерковський сказав, що пара впоралась з таким складним танцем. Влад Яма відзначив ріст пари, проте зазначив, що Ольга була напружена та хвилювалась. Катерина Кухар назвала Харлан дуже сексуальною у цій румбі.







Останніми завдання від конкурента отримали Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Ольга Харлан їм приготувала самбу. Учасник готовий до випробувань, тому готував усі танці.



Максим Чмерковський відзначив, що пара показала справжню самбу та справжню латину. Погодилась з ним і Катерина Кухар. Влад Яма зізнався, що пара танцювала без хвилювань та дуже спокійно.







Виступ Олі Полякової



Оля Полякова стала зірковою гостею півфіналу. Зірка виконала свою нову пісню "Взрослая девочка", якою запалила увесь зал.







Танго за життя



Три пари у півфіналі танцювали свій третій танець. Ним стало танго за життя. Учасники одночасно виконуватимуть свої номери та боротимуться за місце у фіналі у форматі справжньому танцювального змагання.



Учасники мали постановку, де по черзі виконували свої па та показували усі вміння. Танцювали вони під акомпонування Євгена Хмари.



Першими розпочали Артур Логай та Анна Кареліна. Згодом у танець ввімкнулись Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. Третім був вихід Ольги Харлан та Дмитра Дікусара. Після сольних виступів пари мінялись партнерами та показували наскільки готові і до таких умов.



Судді обговорювали виступи кожної пари, адже мали визначити, якій одній парі присудять свої три бали. Це нелегке рішення журі висловив Влад Яма. Додаткові бали за танго отримали Артур Логай та Анна Кареліна. Таке рішення не сподобалось Костянтину Войтенку, тому він був незадоволений.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)



За результатами оцінювання суддей Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук отримали 56 балів, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар - 54, а Артур Логай та Анна Кареліна очолили таблицю з 57 балами.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)



Оголошення результатів



У півфіналі шоу сталась сенсація. У фінал потрапили усі три пари. Таке рішення прийняли продюсери проекту та оголосив його Юрій Горбунов.



Ведучі продовжили глядацьке голосування до наступного ефірі. Усі сьогоднішні голоси будуть додані до тих, які пари отримають протягом тижня.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура пари харлан танці ольга костянтин Теги: культура