



У неділю, 21 листопада у сім’ї Катерини Кухар та Олександра Стоянова свято - день народження їхньої доньки Анастасії. Батьки влаштували справжнє свято для донечки.



У Інстаграм Катерина показала цей святковий день. Вона зізналась, що чоловік вирішив здійснити мрію Анастасії та подарував їй цуценя. Тепер у них вдома живе маленька собака породи мальтіпу.



Кухар називає домашню тваринку новою дитиною у їхній сім’ї та показує спільні фото. У кадрі вона постала і білому худі та тримала на руках собаку. Анастасія стояла поруч з мамою у бежевому костюмі та посміхалась.



"Зазвичай, будь-який ранок починається з кави, але сьогодні щось пішло не так. На семиріччя доньки мій чоловік вирішив зробити „мені“ подарунок та поповнив нашу родину третьою дитиною! Моя маленька доросла дівчинка, крокуй в цьому житті вільно і легко і нехай кожна твоя мрія здійснюється (як сьогодні)", — написала артистка.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

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