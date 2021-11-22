|Катя Осадча показала лук для знімань концерту "Вечір прем’єр" за 28 тисяч гривень: фото з Юрієм Горбуновим
|22.11.2021 14:35
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У Києві відбулись знімання концерту "Вечір прем’єр з Катериною Осадчою". На подію завітати українські зірки, серед яких Оля Полякова, Надя Дорофеєва, MOZGI, Дзідзьо та інші.
Головною героїнею вечора стала Катя Осадча. Вона похизувалась розкішним образом від українського бренду Mila Nova вартістю 1040 доларів. Зірка обрала блакитну вечірню сукню з атласу. Вбрання чудово підкреслило талію ведучої, а розріз на нозі оголив її стрункі ніжки. Також родзинки образу додали об’ємні рукави та розкішне декольте.
Такий лук вона доповнила масивними сережками, рожевим капелюхом та туфлями човниками.
На подію завітав чоловік Катерини - Юрій Горбунов. Ведучий постав у сірих штанах, синьому піджаку та білій сорочці. Він прийшов підтримати свою кохану.
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