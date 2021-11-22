



Відома українська співачка Злата Огневич рідко розповідає про своє особисте життя. Проте у Інстаграм вона розповіла про своє життя після розриву з бойфрендом.



У сторіс артистка зізналась, що два роки тому пережила складне завершення стосунків зі своїм коханим. Злата не могла впоратись сама з переживаннями і відвідала психолога. Проте не одразу змогла знайти лікаря, який їй допоможе.



"Навіть через декілька років я продовжувала шукати хорошого психолога. І лише нещодавно я знайшла людину, з якою мені комфортно на сеансах. Наразі після кожного сеансу терапії у мене неначе виростають крила. Вирішуються мої запити та з’являється таке легке та приємне відчуття", - поділилася Злата.







Також Огневич заявляє, що психологи дуже необхідні для усіх людей, адже вони допомагають знайти внутрішню рівновагу та спокій.



"Чому я вважаю, що це потрібно? Бо психологія впливає на всі сфери життя. Вона про рівновагу та адекватне сприйняття світу, про вміння з іншого боку подивитися на ситуацію. Це дуже добре працює", - підсумувала зірка.





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