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Соломія Вітвіцька стала зірковою репортеркою "Світського життя"
22.11.2021 18:35
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У новому сезоні програми "Світське життя" українські зірки стають спецрепортерами проекту. Основною ведучою залишається Катерина Осадча, проте їй допомагають її колеги по шоу-бізнесу.

Цього тижня новою зірковою репортеркою стала ведуча Соломія Вітвіцька. Зірка побувала на церемонії вручення International Design Awards Ukraine 2021.

Соломія постала у кадрі у чорній сукні з об’ємною спідницею. Широкий пояс підкреслив її талію, а відкрите декольте акцентувало на розкішному бюсті. Образ зірка доповнила чорним взуттям, масивними сережками. Волосся вона вклала у легкі кучері, а вроду підкреслила ніжним макіяжем.

Вітвіцька поспілкувалась з подружжям Сергієм Середою та MamaRika, Дмитром Шуровим та Андре Тан.

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Допис, поширений Свiтське Життя (@svitsketv)


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