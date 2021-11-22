



У неділю, 21 листопада, відбувся півфінал шоу "Танці з зірками". Зірковою гостею проекту стала Оля Полякова.



Артистка виступила на головному паркеті країни. Співачка виконала свою нову композицію "Взрослая девочка". У кадрі Оля постала у золотому комплекті білизни та прикрила своє тіло накидкою зеленого кольору з принтом леопарда. Такий образ вийшов дуже яскравим та підкреслив розкішну фігуру Полякової.



Також у прямому ефірі Оля презентувала вихід своєї авторської книги "НеВредные советы взрослой девочки". Та нагадала глядачам, що вони з Машею Єфросиніною мають шоу на Ютуб - "Взрослые Девочки".





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