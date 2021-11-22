|Маша Єфросиніна постала у образі птаха-фенікса
|22.11.2021 20:35
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Маша Єфросиніна стала ведучою зіркового балкону півфіналу шоу "Танці з зірками". Це вже вп’яте у цьому сезоні та втретє поспіль. Зірка міцно зайняла це місце та не збирається його нікому віддавати.
Для нового випуску телеведуча обрала нестандартний лук. Сама Маша назвала цей образ птахом-феніксом. Єфросиніна постала у зеленій блискучій сукні довжини міді. Вбрання з довгими широкими рукавами та вирізами по боках чудово підкреслило фігуру ведучої.
Волосся Маша вклала у легкі кучері та обрала ніжний макіяж.
Лук вона доповнила відкритим взуттям.
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