



Маша Єфросиніна стала ведучою зіркового балкону півфіналу шоу "Танці з зірками". Це вже вп’яте у цьому сезоні та втретє поспіль. Зірка міцно зайняла це місце та не збирається його нікому віддавати.



Для нового випуску телеведуча обрала нестандартний лук. Сама Маша назвала цей образ птахом-феніксом. Єфросиніна постала у зеленій блискучій сукні довжини міді. Вбрання з довгими широкими рукавами та вирізами по боках чудово підкреслило фігуру ведучої.



Волосся Маша вклала у легкі кучері та обрала ніжний макіяж.



Лук вона доповнила відкритим взуттям.









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