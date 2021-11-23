



Нікіта Добринін є одним з найвідоміших учасників шоу "Холостяк". Чоловік зумів побудувати сім’ю з переможницею проекту Дашою Квітковою.



Однак не всі глядачі вірять у справжність того, що бачили на екрані. Існує чимало чуток, що усі дії на шоу були розписані та учасники діяли згідно сценарію.



"Спочатку я з піною у рота намагався доводити: "Ні, ми не були знайомі, "Холостяк" не за сценарієм".

Ти розриваєшся, але все одно розумієш, що людина залишилася при своїй думці. І тут я зрозумів, а навіщо я розриваюся?", - зізнався він.



Нікіта заперечує факт існування сценарію та запевняє, що на "Холостяку" все відбулась як у реальному житті.



"Неможливо такий проєкт зробити постановкою. Інакше це перетворилося б на мильне телешоу.

Воно як і життя відбувається. Наприклад, ти хочеш запросити дівчину ввечері на побачення до ресторану – ти береш її та запрошуєш. Але для цього тобі потрібно зателефонувати, замовити столик на певний час, заїхати за дівчиною, напевно, ще зробити їй сюрприз.

Приблизно так відбувається на проєкті. Час – це весь сценарій, який можливий". - запевняє Нікіта.





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