|Нікіта Добринін пояснив, чому став ведучим російського "Холостяка"
|23.11.2021 14:55
|
Український телеведучий та головний герой "Холостяка" Нікіта Добринін несподівано для всіх став ведучим одного з епізодів російської версії проекту з Тіматі. Таке рішення артиста стало шоком для українців, адже це сталось вже після початку війни Росії з Україною. Тому Нікіту розкритикували за такий вчинок.
У новому випуску шоу "Точка М" з Машею Виноградовою чоловік пояснив своє рішення. Добринін зізнався, що не розуміє, що може бути така реакція публіки. Адже судьба у шоу розглядав не з політичної точки зору.
"Я розумів, що можуть бути якісь конфлікти. Але водночас я вірив у адекватність людей та їхнє ставлення. За підсумком я був готовий не до всього, що полилося. Я погодився і розглядав це виключно як проєкт "Холостяк", а не якийсь політичний проєкт із продуманими ходами. Це не моя історія. Я займаюся розважальними проєктами", - пояснив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями