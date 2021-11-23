|Леся Нікітюк похизувалась розкішним луком у Італії (ФОТО)
|23.11.2021 15:35
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Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила полетіти на відпочинок у Італію. Про це зірка розповіла у своєму Інстаграм.
Селебреті опублікувала розкішні кадри з відпочинку. У кадрі Леся постала у яскраво-жовтій блузі з акцентним бантом на шиї та чорних штанах з розрізом. Своє волосся вона залишила рівним, а макіяж обрала ніжним у нюдових кольорах.
Лук зірка доповнила сережками, сумкою та яскравим взуттям.
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