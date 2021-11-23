



Відоме українське подружжя співачка MamaRika та гуморист Сергій Середа три місяці тому стали батьками вперше. Пара розповідає про своє життя після народження сина у соціальних мережах.



Та у новому випуску шоу "Світське життя" артистка розповіла, як вони з коханим поділили обов’язки по догляду за малюком. MamaRika зізнається, що Сергій допомагає їй у побуті та з малюком.



"Обов'язки розподілили 50 на 50. Навіть більше скажу, вночі він забирає малого до себе і дає мені поспати. Так ми домовлялися на березі, він мене не обманув", - сказала MamaRika.



Також поповнення у сім’ї не забрало інтим у їхньому житті. Тепер таке заняття не надто часто, але є.



"Насправді він існує, коли маленька дитина, - секс існує. Він не дуже часто буває, зате який", - заінтригувала співачка.





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