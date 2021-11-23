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MamaRika зізналась, як вони з чоловіком розділили обов’язки після народження первістка
23.11.2021 17:55
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Відоме українське подружжя співачка MamaRika та гуморист Сергій Середа три місяці тому стали батьками вперше. Пара розповідає про своє життя після народження сина у соціальних мережах.

Та у новому випуску шоу "Світське життя" артистка розповіла, як вони з коханим поділили обов’язки по догляду за малюком. MamaRika зізнається, що Сергій допомагає їй у побуті та з малюком.

"Обов'язки розподілили 50 на 50. Навіть більше скажу, вночі він забирає малого до себе і дає мені поспати. Так ми домовлялися на березі, він мене не обманув", - сказала MamaRika.

Також поповнення у сім’ї не забрало інтим у їхньому житті. Тепер таке заняття не надто часто, але є.

"Насправді він існує, коли маленька дитина, - секс існує. Він не дуже часто буває, зате який", - заінтригувала співачка.


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