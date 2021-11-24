|KYIVSTONER вперше показав обличчя новонародженого сина
|24.11.2021 12:35
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Днями український репер KYIVSTONER вперше став батьком. Обраниця артиста Аліна народила йому сина.
У своєму Інстаграм чоловік вирішив вперше показати обличчя малюка. Він опублікував відповідне фото у соціальній мережі.
У кадрі KYIVSTONER постав у чорному худі та кепці, а на руках тримав новонародженого. Син артиста був одягнений у біле боді з написами та футбольними м’ячами та білу шапочку.
На фото репер був дуже щасливим та посміхався. Фанати зірки замиловані такою світлиною та пишуть багато компліментів та побажань артисту.
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