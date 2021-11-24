



Відома українська співачка та головна героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич стала офіційною амбасадоркою фонду "Таблеточки". Про це зірка розповіла у своєму Інстаграм.



Артистка опублікувала фото, де позує у синій сорочці та штанах з зібраним волоссям та ніжним макіяжем. Зірка позувала, тримаючи у руках м’які іграшки з літерами "Т".



Тепер Злата буде поширювати інформацію про діяльність фонду та новини про потреби дітей з раком, братиме судьба у благодійних акціях. Зараз Огневич стала частиною акції "Мене це стосується. А тебе?".



"Відтепер офіційно: Я стала амбасадоркою «Таблеточок»! 🙌🏾



Вже неодноразово я підтримувала підопічних фонду – організовувала збори коштів, закликала інших долучатися до допомоги онкохворим дітям. Просто зараз активно підтримую всеукраїнську акцію «Мене це стосується! А тебе?», закликаючи допомогти дітям та стати зіркою", - написала вона.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

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