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"Танці з зірками" суперфінал: хто стане четвертою суддею та ведучою зіркового балкону
25.11.2021 10:45
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Цієї неділі, 28 листопада о 21:00 глядачі побачать фінальну битву шоу "Танці з зірками". У ній візьмуть судьба Артур Логай та Анна Кареліна, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук.

У новому прямому ефірі замість Маші Єфросиніної, яка займала місце ведучої зіркового балкону протягом 5 ефірів, буде ведуча "Світського життя" Катерина Осадча.

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Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)



Також у суперфіналі учасників оцінюватимуть 4 суддей. До трійки доєднається телеведуча Леся Нікітюк.

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Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)


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