Международная группа ученых под руководством преподавателей, студентов и выпускников Гавайского университета в Маноа обнаружила одну из самых молодых планет, когда-либо найденных у далекой молодой звезды.

Это не первая обнаруженная молодая планета, однако редко ученые могут непосредственно наблюдать недавно сложившееся небесное тело. Планета 2M0437b покажет, как сформировалась когда-то Земля. Интересно, что открытие было случайным, однако его полезность трудно переоценить. В первую очередь стоит отметить, что эту планету можно непосредственно наблюдать с Земли через телескопов. Анализ света от этой планеты расскажет о ее составе и о том, как она сформировалась в давно пропавшем аккреционном диске из газа и пыли.По оценкам исследователей, планета в несколько раз массивнее Юпитера и сформировалась вместе со своей звездой несколько миллионов лет назад. Планета настолько молода, что она все еще горяча от выделившейся энергии при ее формировании. Ее температура сравнима с температурой выбрасываемой из вулкана на Земле лавы.Планету 2M0437b впервые заметили еще в 2018 году с помощью телескопа Субару на вершине горы Мауна-Кеа (Гавайи). В последние несколько лет она тщательно изучалась с помощью других телескопов на Мауна-кеа, в частности, с помощью обсерватории Кека.

https://democraticac.de/wp-content/pages/casin__senza_licenza__quali_sono_i_vantaggi__gioca_anche_in_macchina.html

https://www.nintenderos.com/news/casin__senza_licenza___il_divertimento_non_finisce_mai.html

https://www.lifelearning.it/blogs/inc/?siti_di_gioco_d_azzardo_senza_licenza___questi_fornitori_sono_affidabili_.html

http://onlinetri.com/livres/inc/il_gioco_d_azzardo_online_sotto_la_regolamentazione_tedesca.html

https://rouzegar.com/news/__legale_giocare_nei_casin__senza_una_licenza_tedesca_.html

http://amec.com.vn/wp-includes/pages/casin__senza_licenza_tedesca_a_confronto.html

https://www.cinefish.bg/reportas/inc/casin__senza_licenza_tedesca___fino_a_che_punto_ci_si_pu__fidare_.html

https://relevantmagazine.com/wp-includes/inc/casin__senza_licenza__si_pu__giocare_in_modo_sicuro_e_legale_.html

http://bmxunion.com/wp-content/pages/cosa_significa_che_un_casin__online_non_ha_la_licenza_.html

http://nikonistas.com/bin/inc/perch__la_nuova_legge_sul_gioco_d_azzardo_favorisce_i_casin__senza_licenza.html

https://kanecountyconnects.com/wp-content/inc/?casin__online_senza_licenza_tedesca___cosa_c___da_sapere.html

https://www.adslgr.com/images/inc/?casin__online_senza_licenza___cosa_dovresti_sapere_prima_di_giocare.htmlПри наблюдении отслеживалась положением звезды-хозяина при ее перемещении по небу. Полученные данные подтвердили, что планета 2M0437b действительно спутник звезды, а не более удаленный объект. Наблюдения продолжались три года из-за медленного движения звезды по небу. Планета и ее родительская звезда находятся в Облаке Тельца. Расстояние между 2M0437b и ее родительской звездой в это время примерно в сто раз превышает расстояние между Землей и Солнцем. Поскольку наблюдение проводится с Земли, необходима сложная «адаптивная» оптика, чтобы компенсировать искажение изображения, вызванное земной атмосферой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



мир планета что она сформировалась звезды Теги: мир