Убивший динозавров астероид оставил за собой химический след в Мировом океане
29.10.2021 15:45
Астероиды, падая на Землю, оставляют за собой химический след в почвах. К такому выводу пришли ученые из Университета Цукубы, связавшие химический состав глины, образовавшейся на рубеже двух периодов — Мелового и Палеогена, с падением убившего динозавров астероида.
Тот же астероид, упавший на полуостров Юкатан, территорию современной Мексики, и способствовавший мел-палеогеновому вымиранию 66 млн лет назад, обогатил почву целым набором элементов. Очевидно, что понимание механизма появления таких веществ может дать объяснение состава почв в разные межгеологические периоды.В исследовании, опубликованном в Бюллетене Геологического общества Америки, исследователи проанализировали концентрации в граничных глинах мел-палеогенового периода таких элементов, как медь, серебро и свинец, чтобы определить, какие именно процессы привели к обогащению этими элементами после воздействия астероида. В рубежном слое обнаружены два обогащенных компонента, каждый из которых имел разный состав элементов. https://homeworkdoer.ca/mnahperd В исследовании, опубликованном в Бюллетене Геологического общества Америки, исследователи проанализировали концентрации в граничных глинах мел-палеогенового периода таких элементов, как медь, серебро и свинец, чтобы определить, какие процессы привели к обогащению этими элементами после воздействия астероида. В рубежном слое обнаружены два обогащенных компонента, каждый из которых имел разный состав элементов. Один компонент включен в пирит, а другой компонент при этом не был связан с пиритом совсем. GMTY
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