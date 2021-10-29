Президент США Джо Байден обнародовал обновленный план расходов в размере 1,75 трлн долларов (1,27 трлн фунтов стерлингов) в четверг, назвав его историческими инвестициями в будущее страны.

Узкая маржа в Конгрессе требует почти единодушной поддержки со стороны демократов для принятия законопроектов. Они включают крупные инвестиции в инфраструктуру, климат и уход за детьми.Белый дом заявил, что план пользуется поддержкой всех 50 демократов в сенате, разделенном поровну, и выразил уверенность в том, что он также может быть принят Палатой представителей. Но еще неизвестно, действительно ли Байден достиг уровня сотрудничества, необходимого внутри его партии для продвижения плана расходов.Это новое предложение считается урезанной версией плана социальных расходов на сумму около 3,5 трлн долларов, одобренного прогрессистами.Ожидалось, что Байден воспользуется своей утренней встречей с демократами в четверг, чтобы убедить прогрессивных сторонников партии в том, что эта новая версия довольно близка к первоначальному законопроекту, и чтобы убедить прогрессивных сторонников в Палате представителей принять отдельный законопроект об инфраструктуре на сумму 1 трлн долларов, который уже прошел в Сенате.Это тонкий баланс для г-на Байдена, поскольку он пытается апеллировать к прогрессивным сторонникам своей партии, которые считают, что им нужно принять меры по законопроекту о социальных расходах, прежде чем решить вопросы по инфраструктуре, и некоторым умеренным сторонникам, для которых законопроект об инфраструктуре является приоритетом. Другие обеспокоены ценой первоначального счета на социальные нужды.Администрация надеялась заключить сделку перед поездкой Байдена в Европу позже в четверг. Президент Байден отправится в Рим, Ватикан, а затем в Глазго, Шотландия, на конференцию Организации Объединенных Наций по климату COP26.

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