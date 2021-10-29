ФБР и другие агентства США обыскали помещения во Флориде, используемые китайским поставщиком платежных терминалов Pax Technology.

По заявлению ФБР, обыск проводился "в рамках федерального расследования". Это было вызвано опасениями по поводу безопасности продуктов Pax Technology.Компания заявила, что никаких обвинений в противоправных действиях не поступало. «Pax Technology очень серьезно относится к безопасности», - сказано в сообщении. «Как всегда, Pax Technology ведет активный мониторинг своей среды на предмет возможных угроз.«Мы по-прежнему стремимся предоставлять безопасные и качественные программные системы и решения».

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