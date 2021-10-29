Заправочные станции во многих частях Китая начали нормировать дизельное топливо на фоне роста цен и сокращения поставок.

Согласно сообщениям в социальной сети Weibo, некоторым водителям грузовиков приходится ждать целые дни, чтобы заправиться.В настоящее время Китай переживает серьезный недостаток электроэнергии, поскольку из-за нехватки угля и природного газа фабрики закрыты, а дома остались без электричества.По мнению аналитиков, эта последняя проблема может лишь помогать продолжающемуся кризису глобальной цепочки поставок.«Текущий недостаток дизельного топлива, похоже, влияет на предприятия по перевозкам на дальние расстояния, которые могут включать товары, предназначенные для рынков за пределами Китая», - проинформировал общественность Мэтти Бекинк, директор Китайского Economist Intelligence Unit.«В зависимости от продолжительности и интенсивности этого кризиса мы вполне можем увидеть, что это способствует решению проблем глобальной цепочки поставок».Кризис глобальной цепочки поставок в значительной степени был вызван пандемией Covid-19, когда спрос резко вырос по мере возобновления экономики.В Китае грузовикам разрешается заправлять только 100 литров каждый - примерно 10% от их вместимости, сообщил китайской службе деловых новостей Caixin дилер грузовиков из города Шицзячжуан в провинции Хэбэй.В других частях страны рационы еще более жесткие: водителям разрешается покупать только до 25 литров.Между тем, в городе Фуян, примерно в семи часах езды к югу от ключевого транспортного узла Шицзячжуан, Caixin сообщает, что заправочные станции ограничивают покупки или взимают с водителей доплаты до 300 юаней (47 долларов США, 34 фунта стерлингов) за заправку баков.«После посещения нескольких заправочных станций дизельное топливо больше не будет, и цены будут продолжать расти, а большие грузовики с логистикой не смогут заправляться топливом», - написал один пользователь Weibo.Другой также оплакивал влияние на инфляцию и поставки.«Есть ли у вас ощущение, что еда стала дороже, а экспресс-доставка стала медленнее? Было бы лучше покупать меньше 11/11», имея в виду День холостяка Alibaba, который обычно является одним из самых больших дней в году для покупок в Китае. календарь.

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