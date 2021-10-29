Британский траулер арестован Францией, а другой оштрафован на фоне растущего скандала по поводу прав на рыбную ловлю после Брексита.

Министр морского судоходства Франции Анник Жирарден сообщила, что корабли были предупреждены во время ночных проверок у Гавра. Она сказала, что первый не сразу подчинился, а второму не разрешили ловить рыбу во французских водах, следовательно его задержали.В среду министр Брексита лорд Фрост заявил, что угрозы Франции заблокировать вход британских судов в порты «разочаровывают».Жирардин сообщила в Twitter, что один из британских траулеров пойман на промысле в заливе Сены без соответствующих лицензий. Она сказала, что лодка направлена в порт Гавра и задержана судебным органом, где их улов может быть конфискован, а лодка удержана до уплаты залога.Капитану лодки также грозят штрафные санкции.Между тем, другую лодку оштрафовали за сопротивление проверке, добавила Жирардин.Министр сказал, что проверки британских судов были стандартными в сезон ловли морского гребешка. Она сообщила, что они также были предприняты на «фоне ужесточения контроля в Ла-Манше, в кон

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