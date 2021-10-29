К сожалению, их энергию нельзя использовать, но подводные вулканы могут объяснить, как зародилась жизнь на земле и почему она даже там, где абсолютно нет света.

Оказывается, подводные вулканы могут быть мощнее, чем земные. Энергия, которую они генерируют, могла обеспечить энергией целые континенты, заявляют ученые. Кроме того, эти извержения могут подсказать ответ на один из главных вопросов в науке: как появилась жизнь на нашей планете. Вулканы на морском дне тоже выбрасывают пепел в окружающий океан, а вместе с ним – гигантские циклоны сверхгорячей воды, известные как мегаплумы. Они столь велики, что могли бы заполнить 40 миллионов Олимпийских бассейнов.В течение многих лет ученые исследовали мегаплумы, а также их влияние на окружающую среду океана и жизнь в нем. Но так как извержения происходят на глубине, их сложно выявить и изучить. Вулканологи Сэм Пеглер и Дэвид Фергюсон из Университета Лидса использовали реальные наблюдения и математическое моделирование для изучения потока лавы Северной Эсканабы (NESCA) в северо-восточной части Тихого океана.Шлэйфы нагретой воды могут переносить фрагменты и частицы вулканической породы, известные как тефра, на расстоянии почти до пяти километров от места извержения, а одно извержение NESCA создало мегаплун мощностью, достаточной для удовлетворения энергетических потребностей, например США, в течение нескольких дней. К сожалению, подключиться к этому подводному источнику энергии невозможно.

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