Новый житель японского океанариума Aquamarine Fukushima – кровососущий морской паразит – изопод из рода Rocinela – уже стал популярен. Он похож на суши с лососем.

Японский Аквариум "Аквамарин Фукусима" в городе Иваки поделился снимком своего самого необычного жителя. Это морской изопод (или равноногий), глубоководный ракообразный, по форме напоминающий суши с лососем. Обычно изоподы питаются мертвыми и разлагающимися животными, но не особи. Они, как правило, паразитами, которые строят уютные дома на спинах или во внутренних органах других морских существ. По словам смотрителя океанариума Май Хибино, большинство представителей этого рода кажутся тусклыми и коричневыми. Однако житель "Аквамарин Фукусима" отличается от родственников яркой окраской.Ранее рыбаки поймали необычного представителя изоподов в сети у прибрежного города Рауса на Хоккайдо, северном острове Японии. Как считает Хибино, существо жило на глубине от 800 до 1200 метров, а когда его нашли, он только-только поел — у него было полное брюхо. К сожалению, невозможно точно узнать, чем питалась 3-сантиметровая особь, чтобы получить яркий цвет влажный рыбы.

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