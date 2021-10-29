Согласно Программе ООН по окружающей среде, национальные планы по сокращению выбросов углерода далеко отстают от того, что необходимо для предотвращения опасного изменения климата.

В их отчете о разрыве выбросов сказано, что обещания стран не смогут удержать глобальную температуру ниже 1,5 ° C в этом столетии.Анализ Unep предполагает, что мир приближается к потеплению около 2,7 ° C с очень разрушительными ударами.Есть надежда, что, если будут достигнуты долгосрочные цели с нулевым показателем, температуру можно будет значительно снизить.Всего за несколько дней до открытия COP26 в Глазго такой научный доклад об изменении климата - это «еще один громкий сигнал тревоги», считает Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриша.На этой неделе уже было исследование, проведенное ВМО, свидетельствующее о том, что в прошлом году количество газов достигло нового максимума, несмотря на пандемию.В этом отчете о разрыве в выбросах, который существует уже 12 лет, рассматриваются определяемые на национальном уровне вклады (NDC) или планы сокращения выбросов углерода, которые страны представили в ООН перед Конференцией Сторон.Эти обещания рассчитаны до 2030 года и были представлены 120 странами. Unep также учел другие обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, еще официально не представленные в NDC.В отчете сделан вывод, что в совокупности эти планы сократят выбросы парниковых газов в 2030 году примерно на 7,5% по сравнению с предыдущими обещаниями, сделанными пять лет назад.

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