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|2021 Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси о прекращении чрезвычайного положения
|29.10.2021 18:25
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Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси объявил о прекращении чрезвычайного положения, которое действует с апреля 2017 года в этой североафриканской стране.
В своем сообщении в Facebook президент Сиси объявил, что не будет продлевать чрезвычайное положение, потому что Египет стал «оазисом безопасности и стабильности».Он ввел строгую меру четыре года назад после взрывов двух церквей в северных городах Александрия и Танта.Это дало полиции более широкие полномочия, ограничило гражданские свободы и предало гражданских лиц суду в военных судах.
Египту не привыкать чрезвычайное положение. Покойный президент Хосни Мубарак ввел его после убийства своего предшественника Анвара Садата в 1981 году. Он оставался на месте, пока его не свергнули 30 лет спустя.Сиси является президентом Египта с 2014 года, через год после того, как он возглавил свержение военными президента-исламиста Мохаммеда Морси. Он был переизбран в 2018 году на выборах, бойкотированных оппозицией и осужденных правозащитными группами.
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