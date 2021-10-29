Один из самых критикуемых загрязнителей в мире, Австралия, пообещала достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.

Премьер-министр Скотт Моррисон дал давно откладываемое обещание после переговоров с сопротивляющимися депутатами в своем правительстве. Он сказал, что у Австралии есть план по снижению выбросов, но она не будет включать прекращение масштабных секторов добычи ископаемого топлива.Страна также не будет ставить амбициозных целей на 2030 год - цель глобального климатического саммита COP26 в следующем месяце.Чтобы остановить наихудшие последствия изменения климата, страны обязались ограничить повышение температуры до 1,5 ° C к 2050 году.Ученые считают, чо для этого необходимо сократить выбросы на 45% к 2030 году и достичь нулевого уровня к 2050 году. Более 100 стран взяли на себя обязательство по обеспечению углеродной нейтральности.Австралия уже давно не торопится с действиями по борьбе с изменением климата, что приводит к все большим разногласиям со стратегическими союзниками, включая США и Великобританию.

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