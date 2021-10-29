Всемирные Сводки
- 2022 году Южная Корея запускает первую отечественную космическую ракету Нури
- Байден заявил, что США будут защищать Тайвань, если Китай нападет
- Политика США по отношению к Тайваню
- Доклад разведки США 2021: изменение климата вызовет глобальную напряженность
- Covid 2019: вирус, возможно, убил 80-180 тысяч медицинских работников, - ВОЗ
|Изменение климата: Австралия обязуется достичь нулевых чистых выбросов к 2050 году
|29.10.2021 18:45
|
Один из самых критикуемых загрязнителей в мире, Австралия, пообещала достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.
Премьер-министр Скотт Моррисон дал давно откладываемое обещание после переговоров с сопротивляющимися депутатами в своем правительстве. Он сказал, что у Австралии есть план по снижению выбросов, но она не будет включать прекращение масштабных секторов добычи ископаемого топлива.Страна также не будет ставить амбициозных целей на 2030 год - цель глобального климатического саммита COP26 в следующем месяце.Чтобы остановить наихудшие последствия изменения климата, страны обязались ограничить повышение температуры до 1,5 ° C к 2050 году.Ученые считают, чо для этого необходимо сократить выбросы на 45% к 2030 году и достичь нулевого уровня к 2050 году. Более 100 стран взяли на себя обязательство по обеспечению углеродной нейтральности.Австралия уже давно не торопится с действиями по борьбе с изменением климата, что приводит к все большим разногласиям со стратегическими союзниками, включая США и Великобританию.
Поделитесь статьей с друзьями