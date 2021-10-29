У будущего флагмана Xiaomi 12 довольно «сложная» судьба уже на этапе слухов. Сначала инсайдеры сообщали, что устройство представят в конце 2021 примеру Mi 11. Затем появились сведения о переносе анонса на начало 2022.

Теперь же авторитетное интернет-источник Ice Universe опубликовал пост в Twitter, в котором вновь подтвердил - анонса Xiaomi 12 в декабре текущего года быть.Учитывая, что именно он часто был первым, кто сообщал достоверную информацию о смартфонах Xiaomi, Samsung и других производителей, причин не доверять его словам нет.Напомним, что новому флагману китайского бренда приписывают лучшую платформу Snapdragon 898 от Qualcomm, AMOLED-дисплей последнего поколения от Samsung, тройную основную камеру и аккумулятор на 5000 мАч.

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