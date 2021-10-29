Звук инструмента может быть очень разным в зависимости не только от игры, но и от современных технологий.

Электроакустическая гитара может быть разной

Звук инструмента может быть очень разным в зависимости не только от игры, но и от современных технологий. Сейчас примочки для гитары позволяют реализовать практически любую фантазию. Это уникальный вариант для тех, кто хочет добавить в музыку эмоций и красок. Оригинального звука можно добиться с помощью разнообразных примочек. Это педали или процессоры, которые позволяют менять музыку, в частности это касается обработки, позволяющий корректировать тон, высоту или же саму окраску.

Особенности и предназначение процессора для гитары

Гитарный процессор представляет собой практически универсальный инструмент. Его можно использовать в процессе репетиций или же выступлений. Есть возможность выбрать множество эффектов, найти конкретный вариант или же комбинировать искажения для поиска своего уникального звучания.

Необходимо разобраться, как подключить гитарный процессор. Для этого довольно иметь кабель, который может быть в наборе. После этого стоит приступать к настройке. Управление может быть реализовано с помощью педали или же вручную. Профессиональные гитаристы предпочитают именно педаль, ведь она помогает освободить руки.

Важно отметить, что гитарные процессоры помогают получить самые разные звуки, главное грамотно их настроить. При выборе модели желательно обращать внимание не только на количество эффектов, но и на их реализацию.

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Гитарные педали эффектов

Гитарная педаль эффектов отвечает за изменение звука. Одно устройство рассчитано на одну конкретную функцию:

Дисторшн. Самая популярная педаль эффектов. С ее помощью звук становится резким и ярким, он обрезан по амплитуде.

Овердрайв. Иногда используются как педали эффектов для баса, чтобы смягчить звук и сделать его более теплым. Прекрасно формируется ритм-партия.

Фузз. Это уникальное ревущее искажение, которое никого не оставляет равнодушным.

Компрессор. Основная его задача сгладить все искажения, так громкие и тихие звуки будут плавно перетекать.

Гейт. Основная его задача немного придавить тихие звуки.

Педаль уровня громкости. Основная задача в том, чтобы раскачивать тише и громче партию.

Октавер. Добавляет ноту выше или ниже ровно на октаву от извлеченной.

Вау-вау. Приятный эффект, который позволяет сделать звук длинным и объемным. Есть также авто-вау, способный работать в дополнительном режиме, расставляя акценты.

Эквалайзер. Он подчеркивает бас, делая его более звучным.

Хорус. Он способен один инструмент превратить в целый оркестр за счет микрозадержки.

Флэнджер. Легкая рассинхронизация позволяет добиться максимального объема.

Фрейзер работает аналогично, но более ярко и позитивно.

Тремоло – это быстрое затухание и возникновение звука.

Ревербератор помогает добавить эхо.

Дилей дает небольшие задержки, что помогает создавать повторы звука.

Лесли – это эффект вращения источника звука, что позволяет картине быть многограннее.

Вамми изменяет высоту ноты.

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Интересно знать! Многие музыканты создают собственную цепочку педалей и постоянно ее используют. При этом есть единый принцип, как подключить педаль эффектов. До перегруза устанавливаются устройства для изменения высоты. Модуляцию можно располагать по-разному. Сам же перегруз стоит ставить после основных корректировок. Таким образом эффекты для гитары будут звучать лучше.





Разница между процессорами и педалями

Необходимо анализировать каждый вариант изменения звука. Гитарный процессор эффектов – это цифровое устройство, а педали аналоговое. В результате даже лучшие гитарные процессоры не дают столь живой звук. Однако, они позволяют успешно комбинировать эффекты, с ними значительно проще работать.

Педаль эффектов для акустической гитары или электронной позволяет корректировать вручную изменение звука, получать оригинальные идеи. С процессором работа значительно проще и быстрее. При этом можно применить огромное количество эффектов.

--СНОСКА— Нередко начинающие музыканты выбирают именно педаль эффектов для гитары, ведь ей можно научиться управлять, а одно устройство стоит дешево. У профессионалов обязательной частью творчества является подключение гитарного процессора, но на концертах, они нередко выступают именно с педалями, давая волю творчеству и непредсказуемости момента.

Плюсы и минусы процессоров и педалей для гитары

Предлагается огромное количество разнообразных производителей современных процессоров и педалей, каждый из них имеет свои особенности.

--СНОСКА— Каждый может найти именно ту технику, которая позволит создать уникальные эффекты. Музыка – это результат творчества. Благодаря современным примочкам удается сделать каждый звук особенным.

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