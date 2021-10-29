В домашних условиях мойка окон осуществляется с помощью минимального набора, состоящего из подручных бытовых средств.

Обычно человек берет спрей для очистки стекол, тряпку и сухую салфетку для натирания. А между тем, время не стоит на месте, и на смену таким традиционным техникам, приходят более современные и эффективные методики. Профессиональный инвентарь и средства гораздо упрощают процесс, сокращают время, требуемое на полноценное мытье окон. При этом итоговый результат получается на высоком уровне.

Профессиональный инвентарь

Квалифицированные мойщики из клининговой компании приезжают на объект полностью укомплектованными профессиональными приспособлениями и моющими средствами. Это удобно для заказчика в первую очередь. Не нужно покупать никаких дополнительных расходных материалов, поскольку все включено в стоимость работ. Пригласить опытный персонал и заказать мытье окон можно на этом сайте, вы сможете ознакомиться подробно со всеми услугами, которые предоставляет клининговая компания, узнать цены и рассчитать стоимость работ.

Профессиональный инвентарь для мойки окон:

Держатель с шубкой. Опытный клинер берет с собой на объект несколько видов шубок. Такая мягкая ворсовая насадка отличная профессиональная альтернатива обычной бытовой губке. Сквидж для сгона воды со стекла – инструмент Т-образной формы, у которого есть прорезиненная пластиковая или металлическая рукоятка и желоб с прямоугольной резинкой. Пластиковая или алюминиевая телескопическая штанга, позволяющая вымыть большие и высокорасположенные окна с земли. Профессиональные скребки для стекол для удаления наклеек и всевозможных сильных загрязнений. Салфетки из микрофибры разных видов и размеров, специальные ведра с несколькими отсеками. Магнитные щетки, позволяющие вымыть окно с двух сторон. Пылесос для окон. Парогенератор.

Благодаря новейшим разработкам, уже даже изобретен робот-мойщик окон, который сам перемещается по стеклу, практически без вмешательства человека.

Профессиональные средства

Для мытья окон клинеры используют универсальные и специализированные профессиональные средства. Концентрированные составы разработаны для разных типов загрязнений и бережно очищают поверхности.

Вот некоторые названия профессиональных средств для мойки окон:

Vitrex от швейцарской компании Pramol;

Windowmaster от немецкой фирмы Buzil;

Glasan от торговой марки Dr.Schnell;

Blue Concentrate или Heavy Duty от российского производителя Pro-brite;

Супер-актив фирмы ПитХим для удаления наклеек.

Специальный инвентарь позволяет вымыть окна действительно качественно, минимизировать усилия и существенно сократить время на процесс помывки.

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