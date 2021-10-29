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|Чем моют окна профессионалы, средства и инвентарь
|29.10.2021 19:45
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В домашних условиях мойка окон осуществляется с помощью минимального набора, состоящего из подручных бытовых средств.
Обычно человек берет спрей для очистки стекол, тряпку и сухую салфетку для натирания. А между тем, время не стоит на месте, и на смену таким традиционным техникам, приходят более современные и эффективные методики. Профессиональный инвентарь и средства гораздо упрощают процесс, сокращают время, требуемое на полноценное мытье окон. При этом итоговый результат получается на высоком уровне.
Профессиональный инвентарь
Квалифицированные мойщики из клининговой компании приезжают на объект полностью укомплектованными профессиональными приспособлениями и моющими средствами. Это удобно для заказчика в первую очередь. Не нужно покупать никаких дополнительных расходных материалов, поскольку все включено в стоимость работ. Пригласить опытный персонал и заказать мытье окон можно на этом сайте, вы сможете ознакомиться подробно со всеми услугами, которые предоставляет клининговая компания, узнать цены и рассчитать стоимость работ.
Профессиональный инвентарь для мойки окон:
Благодаря новейшим разработкам, уже даже изобретен робот-мойщик окон, который сам перемещается по стеклу, практически без вмешательства человека.
Профессиональные средства
Для мытья окон клинеры используют универсальные и специализированные профессиональные средства. Концентрированные составы разработаны для разных типов загрязнений и бережно очищают поверхности.
Вот некоторые названия профессиональных средств для мойки окон:
Специальный инвентарь позволяет вымыть окна действительно качественно, минимизировать усилия и существенно сократить время на процесс помывки.