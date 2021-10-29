Известный информатор Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), известный под ником OnLeaks, опубликовал первые компьютерные изображения флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Наибольшим дизайнерским нововведением Samsung Galaxy Tab S8 Ultra должен стать вырез в форме челки. Несмотря на наличие этого элемента, этот планшет, как и недавно анонсированный ноутбук MacBook Pro, не поддерживает 3D-распознавания лиц.

Стоит вспомнить, что после выпуска iPhone X компания Samsung выпустила целую серию роликов с черным пиаром, в которых она всячески высмеивала очень необычный на тот момент большой вырез на экране. Через несколько лет компания, похоже, не считает челку таким же смешным элементом, как и раньше.Только Galaxy Tab S8 Ultra получит такой вырез, в то время, как в Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8 + не будет челки. Что касается технических характеристик, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит 14,6-дюймовый экран, Galaxy Tab S8 будет оснащен 11-дюймовым экраном, а Galaxy Tab S8 + достанется 12,4-дюймовый дисплей.Стив Хеммерстоффер в начале года опубликовал качественные рендеры смартфонов Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra, которые впоследствии полностью подтвердились.

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