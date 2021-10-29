Государственная служба здравоохранения Англии должна получить дополнительно 5,9 млрд фунтов стерлингов в бюджете на этой неделе, объявило правительство.

Деньги будут использованы, чтобы помочь очистить список людей, ожидающих тестов и сканирований, который усугубился пандемией, а также для покупки оборудования и улучшения ИТ.Более подробная информация должна появиться в среду, но канцлер Риши Сунак назвал деньги "переломным моментом".Органы здравоохранения рады денежным средствам, но заявили, что нехватку персонала необходимо устранить.Национальная служба здравоохранения испытывает постоянное давление, поскольку она борется с беспрецедентным объемом процедур, приостановленных из-за пандемии.Более пяти миллионов человек ждут госпитализации NHS в Англии, а сотни тысяч ждут более года.5,9 млрд фунтов стерлингов, о которых должно быть официально объявлено в Обзоре бюджета и расходов в среду, превысят 12 млрд фунтов стерлингов в год, о которых объявили в сентябре.Эти деньги получат за счет увеличения налогов - повышения национального страхования, а с 2022 года - налога на здравоохранение и социальное обеспечение - и будут потрачены на такие ресурсы, как укомплектование персоналом.Эти деньги пойдут на оплату инфраструктуры и оборудования.По заявлению правительства, некоторая часть из 5,9 млрд фунтов стерлингов - 2,3 млрд фунтов стерлингов - будет использована для финансирования большого расширения диагностических тестов, например, путем увеличения числа компьютерных томографов, МРТ и ультразвуковых исследований.Это включает в себя открытие большего количества общественных клиник для сканирования и анализов - о чем правительство уже объявило - чтобы людей можно было увидеть ближе к дому.Правительство заявило, что эти центры помогут избавиться от накопившихся тестов к концу работы парламента.

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