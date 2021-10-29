По всей Северной Ирландии вы, вероятно, видели высеченные на камне знаки, состоящие из горизонтальной линии и под ней резной стрелки, направленной вверх. Они известны как эталоны и когда-то использовались Ordnance Survey (OS) для регистрации высоты места над уровнем моря.

Некоторые из них относятся к началу 19 века, когда Ирландия была нанесена на карту. Однако со временем многие из них потеряны. Была построена новая инфраструктура, а существующие постройки снесены или заменены.Но если присмотритесь, вы увидите, что некоторые из них все еще разбросаны по всему месту.Работа ОС в Ирландии в 1820–1840-х годах, когда весь остров входил в состав Соединенного Королевства, была неоднозначной и вызвала некоторую напряженность в то время - тема, которая вдохновила Брайана Фрила на пьесу «Переводы».Однако отметки - как той эпохи, так и недавнего - являются частью истории, и один ученый пытается сохранить отметки в Северной Ирландии.Доктор Питер Уилсон, почетный читатель Ольстерского университета, отслеживал эти необычные отметины на северном побережье.В то время как доктор Уилсон из Портраш в графстве Антрим сосредоточил внимание на эталонных показателях в своем районе, их можно увидеть по всей Северной Ирландии.«Есть на общественных и частных зданиях, на воротах в сельской местности и на мостах, где инспекторы OS устанавливают станции для точного обследования окружающей местности», - сказал он.Некоторые тесты созданы совсем недавно. «Не все из них связаны с ранними днями работы ОС, потому что многие из них исчезли - здания изменились, старые здания снесли, стены снесли, столбики ворот исчезли», - сказал он.

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