«Некоторым людям может показаться странным жить на вершине кладбища, но мы привыкли к этому», - сообщила Ана Мария Ньето, которая живет в чилийском портовом городе Арика.

Арика, на границе с Перу, построена на песчаных дюнах пустыни Атакама, самой сухой пустыни в мире.Но задолго до того, как в 16 веке основали прибрежный город, этот район стал домом для народа Чинчорро.Их культура стала популярной в июле, когда культурная организация ООН, ЮНЕСКО, добавила сотни сохраненных ими мумий в свой Список всемирного наследия.Мумии Чинчорро впервые задокументировал в 1917 году немецкий археолог Максом Уле, который нашел некоторые из сохранившихся тел на пляже. Но потребовались десятилетия исследований, чтобы определить их возраст.Радиоуглеродное датирование в конечном итоге показало, что возраст мумий превышает 7000 лет - более чем на два тысячелетия старше наиболее известных египетских мумий.Напомним, что докерамическая культура существовала с 7000 до 1500 гг. До н.э. Категория людей, в основном, это оседлые рыболовы и охотники-собиратели. Жили они на территории нынешнего северного Чили и южного Перу. Мумифицировали своих мертвых в сложной и запоминающейся манере. Считается, что мумификация зародилась как способ сохранить в живых воспоминания о мертвых.

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